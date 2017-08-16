﻿ Народный репортёр. Как СЭС смотрит на то, что дети будут играть рядом с мусором?

Во дворе сделали детскую площадку… возле мусорных баков. Весь дом возмущен такой детской площадкой. Мало того, что вся вонь летом из мусорки, так сейчас еще и дети будут здесь играть.

Место: ул. Рыскулова, 200.

Дата: август 2017 года.

Автор: анонимная публикация.

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