﻿ Народный репортёр. Знак есть, но его все игнорируют

Народный репортёр. Знак есть, но его все игнорируют

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Народный репортёр. Знак есть, но его все игнорируют

Для кого поставили знак «Остановка запрещена» возле госпиталя ДВД, если сотрудники полиции позволяют его игнорировать. Если останавливаться нельзя, тогда лучше забор поставить.

Место: ул. Жанкожа батыра.

Дата: август 2017 года.

Автор: анонимная публикация.

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