﻿ Почему фуры из России не будут пускать в Актобе

Почему фуры из России не будут пускать в Актобе

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Почему фуры из России не будут пускать в Актобе

На фото: Дорога Актобе–Орск. В этом году построят 8 км трассы. По графику работы должны проводиться с марта по август. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

В 2017 году на ремонт 254 км дорог в нашей области выделили 7,8 млрд тенге. Как идёт ремонт дорог между областями и районами, депутатам маслихата доложил глава региона Бердыбек Сапарбаев.

Аким области начал с дорожного проекта Актобе–Атырау–Астрахань. По его словам, если в прошлом году дорогу от Актобе до Астрахани, которая проходит через Кандыагаш, делали только на одном участке, то в этом году класть асфальт будут сразу на трех участках.

– Если к 2020 году завершим дорогу Актобе–Астрахань, то проблемы дорог Алги, Мугалжара, Байганина решатся. Если построим дорогу Центр–Запад, тогда решится проблема дороги Шалкар–Иргиз. Еще хочу отметить, что между районами в области не надо строить новую дорогу, надо использовать ту дорогу, которая есть, – сказал Сапарбаев.

По ремонту дороги Актобе–Орск глава области проинформировал, что начали делать первые 8 км. Сейчас просят у правительства дополнительные деньги.

Вокруг Актобе хотят сделать одну объездную дорогу, чтобы избежать пробок на кольцевой дороге по Нокина.

– Это для того, чтобы грузовые машины не заезжали в город. Тогда машины, которые едут из России, не будут заезжать в город и поедут по кобдинской трассе, – отметил аким области.

В 2017 году на ремонт дорог в области выделили 7,8 млрд тенге. По словам акима, в 2,5 раза увеличили расходы на строительство дорог, но этого недостаточно.

Сколько денег и на какие дороги выделено

Актобе–Орск – 3 млрд 50 млн

Актобе–Соль-Илецк – 700 млн тенге (ремонт 14 км)

Актобе–Болгарка–Шубаркудык – 500 млн тенге (14 км)

Кобда–Уил – 250 млн тенге

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