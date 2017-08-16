Авария произошла на улице Есет батыра 15 августа примерно в 18:40. Как сообщила пресс-служба ДВД, 52-летний водитель, двигаясь со стороны проспекта Абая по ул. Есет батыра, напротив дома №109 наехал на 3-летнюю девочку и 15-летнего подростка. Дети переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель нарушил правила, не пропустил их и допустил наезд. Детей с травмами доставили в детскую больницу. Водитель был трезв, начато расследование.
Двух детей сбили на пешеходном переходе
Интересная новость? Добавить в закладки
Последние новости раздела
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.