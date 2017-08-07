﻿ Саакашвили намерен легально вернуться в Украину

Экс-губернатор Одесской области считает, что жители страны находятся на его стороне.

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не будет пытаться нелегально вернуться на Украину, передает ТАСС.

"Я не всегда путешествую с комфортом. Но поездка в багажнике не относится к числу любимых мной способов путешествовать", - сказал 6 августа на встрече с журналистами в Варшаве политик, заверив, что намерен пересекать границу легально.

"Я изучаю законодательную базу и отправлюсь туда (на Украину), когда буду готов. Власть не сможет игнорировать мнение миллионов украинцев", - сказал он, выразив уверенность, что жители Украины находятся на его стороне. "Я хочу, чтобы Украина была европейской державой. И я хочу быть частью этого процесса", - отметил он.

Саакашвили информировал, что Польшу он намерен покинуть 7 августа.

"Я уезжаю завтра (из Польши)", - сказал он, не раскрыв, куда намерен отправиться, однако указав, что будет путешествовать по Европе.

Михаил Саакашвили 4 августа прибыл в Польшу для участия в мероприятиях по случаю 73-й годовщины Варшавского восстания. Каким документом Саакашвили воспользовался при въезде в Польшу, неизвестно.

"Мы не даем информацию такого типа, так как это было бы нарушением польского права", - сказала пресс-секретарь польской пограничной охраны Агнешка Голиас, отвечая на запрос корреспондента ТАСС в Варшаве. Службой безопасности Украины и погранслужбой республики на границе с Польшей объявлен план перехвата из-за предположения, что Саакашвили может попытаться вернуться на украинскую территорию.

26 июля на сайте миграционной службы Украины была опубликована информация о лишении Саакашвили гражданства по указу президента Петра Порошенко. Сам документ не обнародован. Администрация президента заявила, что это "конфиденциальная информация". Как утверждают юристы, из-за отсутствия публикации указа Саакашвили не сможет обжаловать в судебном порядке лишение гражданства.

Напомним, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на своей странице в одной из социальных сетей сообщил, что президент Украины Петр Порошенко дал указание лишить его гражданства.

"Мой очень хорошо информированный источник сообщил мне, что президент Порошенко поручил Игорю Кононенко и его подельнику Грановскому, неформальному куратору судебных дел в коррупционной пирамиде администрации президента, заняться подготовкой вопроса о лишении меня гражданства по решению суда", - сообщил своим подписчикам политик.