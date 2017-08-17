﻿ «Первый канал» прокомментировал закрытие «Наедине со всеми»

Оказывается, Юлия Меньшова предложила руководству «Первого канала» закрыть программу «Наедине со всеми», передает РИА Новости.
Поясняется, что ведущая решила завершить проект, прежде чем он успеет надоесть зрителям.
«Мы поддержали ее решение и сейчас работаем с Юлией над двумя новыми проектами, которые зрители увидят на Первом в новом сезоне», - рассказали в пресс-службе.
Ранее о закрытии «Наедине со всеми» сообщила сама Меньшова.
«Это было исключительно моё желание и настоятельная просьба. За 4 года в эфире мы сняли 600 выпусков, и это была очень трудная работа, хотя и бесконечно интересная. Мне не хотелось, чтобы эта программа превратилась в рутину, и снижала своё качество. В связи с этим, мы вместе с руководством канала приняли решение о закрытии проекта», - написала телеведущая в своем Instagram.
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