﻿﻿ Путин ответил на вопрос о выдвижении на новый президентский срок

По мнению президента еще не время об этом говорить.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока оставит вопрос о своем возможном выдвижении на новый президентский срок без ответа, пишет РИА Новости.
"Время придет, поговорим на эту тему", - заявил он на итоговой пресс-конференции в ответ на эмоциональную реплику журналиста: "Когда уже наконец? Мы уже устали ждать".
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.