﻿﻿ Макаревич выгнал из группы музыканта, поддержавшего воссоединение Крыма с Россией

Лидер группы "Машины времени" Андрей Макаревич выгнал из группы клавишника Андрея Державина, который поддержал воссоединение Крыма с Россией. Об этом сообщает украинский журналист Айдер Муждабаев на своей странице в "Фейсбуке".

По словам журналиста, такое решение Макаревич принял перед гастролями на Украину.

Муждабаев уверяет, что Державин исключен из состава не только на время гастролей, а навсегда.

Между тем для гастролей на Украину Макаревич подобрал нового клавишника.

Лидер группы «Машина времени» отказался комментировать замену клавишника, который поддержал переход Крыма к России, перед турне по Украине.

Источник: sputnik.ru