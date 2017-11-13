﻿﻿ В Ташкенте три сестры умерли после шашлыка

Прокуратура Олмазарского района возбудила уголовное дело, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на kun.uz.
Три несовершеннолетние сестры в Ташкенте скончались после того, как съели шашлык.
По рассказам очевидцев, накануне девочки съели молотый шашлык, после чего почувствовали сильную боль в животе.
Девочки выпили лекарство, однако это не помогло. Одна скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу.
Две другие также скоропостижно умерли друг за другом.
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