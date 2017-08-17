﻿ Автомобили Тохтара Тулешова вновь выставят на торги

Буду проданы три машины, которые ранее не выставлялись.

Всего на сайте gosreestr.kz 5 сентября появятся 8 автомобилей Тулешова из них 5 премиум-класса, побывавших на торгах ранее, сообщили в департаменте приватизации, передает TVK.

В итоге английским методом планируют пустить с молотка Toyota Camry 2005 года выпуска, стоимостью в 2 700 000 тенге, Toyota Camry 2002 года выпуска за 2 093 000 тенге и Nissan Primera, 1997 года выпуска за 554 000 тенге.

Еще 5 автомобилей, не нашедших своих хозяев на торгах 8 августа, попытаются продать уже по-голландскому методу, играя на понижение цены.

Среди машин «пивного короля»: Chevrolet Suburban 2006 г.в. - 12 000 037 тенге, GMC Yukon XL Denali 2006 г.в за 6 527 000 тенге, Bentley Continental GT 2006 г.в - 13 703 000 тенге, Mitsubishi GT 1992 г.в. - 1 083 000 тенге и Rolls-Royce Phantom 2005 г.в. - 40 150 000 тенге.

Напомним, судом г. Астаны у Тохтара Тулешова было изъято 26 легковых автомобилей. 22 из них поступили на баланс департамента приватизации ЮКО. Две из них все еще находятся на стадии оценки, обе марки Chevrolet Suburban. А четыре по-прежнему в розыске. 12 автомобилей уже переданы на баланс государственным органам. Информацию по ним в департаменте приватизации ЮКО не сообщили, сославшись на государственную тайну.