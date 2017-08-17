﻿ Автомобили Тохтара Тулешова вновь выставят на торги

Буду проданы три машины, которые ранее не выставлялись.
Всего на сайте gosreestr.kz 5 сентября появятся 8 автомобилей Тулешова из них 5 премиум-класса, побывавших на торгах ранее, сообщили в департаменте приватизации, передает TVK.
В итоге английским методом планируют пустить с молотка Toyota Camry 2005 года выпуска, стоимостью в 2 700 000 тенге, Toyota Camry 2002 года выпуска за 2 093 000 тенге и Nissan Primera, 1997 года выпуска за 554 000 тенге.
Еще 5 автомобилей, не нашедших своих хозяев на торгах 8 августа, попытаются продать уже по-голландскому методу, играя на понижение цены.
Среди машин «пивного короля»: Chevrolet Suburban 2006 г.в. - 12 000 037 тенге, GMC Yukon XL Denali 2006 г.в за 6 527 000 тенге, Bentley Continental GT 2006 г.в - 13 703 000 тенге, Mitsubishi GT 1992 г.в. - 1 083 000 тенге и Rolls-Royce Phantom 2005 г.в. - 40 150 000 тенге.
Напомним, судом г. Астаны у Тохтара Тулешова было изъято 26 легковых автомобилей. 22 из них поступили на баланс департамента приватизации ЮКО. Две из них все еще находятся на стадии оценки, обе марки Chevrolet Suburban. А четыре по-прежнему в розыске. 12 автомобилей уже переданы на баланс государственным органам. Информацию по ним в департаменте приватизации ЮКО не сообщили, сославшись на государственную тайну.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.