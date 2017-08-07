﻿ Мужчина случайно снял на камеру гибель людей

Мужчина случайно снял на камеру гибель людей

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Мужчина случайно снял на камеру гибель людей

По его словам, люди бегали по берегу и просили позвонить спасателям, "которых пришлось ждать почти один час".

В Акмолинской области близ курорта Боровое утонули две девушки. Их матрас перевернулся из-за сильного ветра, передает Zakon.kz.

О трагедии Улан Абишев написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня отдыхали на озере Малое Чебачье в Боровом со стороны населенного пункта Акылбай. Покупавшись пару часов, мы стали собираться и сделали несколько кадров на память. Потом мы узнали, что на одной из фотографий запечатлена настоящая трагедия. В этот момент здесь боролись за жизнь две девушки и один подросток. Их надувной матрас перевернулся из-за сильного ветра, который поднялся резко. На помощь им кинулись несколько парней и смогли вытащить только мальчика. К сожалению, девушек спасти не смогли", – рассказал мужчина.

По его словам, люди бегали по берегу и просили позвонить спасателям, «которых пришлось ждать почти один час».

"Все это время мы беспомощно смотрели вдаль и надеялись увидеть силуэты. Женщины и дети плакали. При этом на самом озере не было дежурного расчета, лодки или спасательных жилетов", – заявил Улан Абишев.

Он также заявил, что на самом озере в Боровом не было видно спасателей.

Официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Руслан Иманкулов прояснил произошедшее.

"В 17.09 в Бурабайском районе в озере Малое Чебачье силами оперативно-спасательного отряда извлечено тело девушки 1999 года рождения, которая утонула в необорудованном для купания месте. Поиски ещё одной девушки, утонувшей там же, 1996 года рождения, продолжаются", – прокомментировал Иманкулов.

Напомним, за сутки 6 августа из-за купания в необорудованных для купания местах утонуло 11 человек, в том числе двое детей. Также были зарегистрированы факты купания в нетрезвом состоянии.

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