﻿ Почему на пляже в Бурабае не было спасателей

Почему на пляже в Бурабае не было спасателей

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Почему на пляже в Бурабае не было спасателей

В комитете по ЧС ответили жителю Астаны, который пожаловался на отсутствие спасателей в Боровом, где 7 августа утонули две девушки, передает ИА «NewTimes.kz».

По словам официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова, этот пляж не был предназначен для купания.

«Там не должно быть спасателей, потому что пляж не для купания. А теперь назову цифру - в Казахстане более 50 тыс водоемов! И как Вы хотите, чтобы спасатели стояли на каждом из них? Я уже просто не говорю, что это далеко за гранью нашей штатной численности. Когда мы в первую очередь начнем с себя, прежде чем спрашивать с окружающих? Каждый человек в первую очередь сам ответственный за свою жизнь», - написал Иманкулов в Facebook.

Напомним, 6 августа житель Астаны Улан Абишев стал свидетелем несчастного случая на озере Малое Чебачье, где утонули две девушки. По словам мужчины, спасателей ждали почти час. Об этом он написал у себя на странице в Facebook

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