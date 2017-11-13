﻿﻿ 7-летняя девочка погибла, выпав на ходу из машины в Костанайской области

Девочка попала под заднее колесо грузовика. Она скончалась на месте, сообщает Alau.kz

В пресс-службе ДЧС Костанайской области сообщили, что автомобиль марки «ЗиЛ» двигался по автодороге между сёлами Придорожное и Лысановка. На ходу с пассажирской стороны открылась дверь автомобиля. Из кабины выпал ребенок.