﻿ Второе место заняли казахстанские военные на этапе конкурса «Десантный взвод» (фото)

Казахстанские десантники успешно прошли второй этап конкурса «Десантный взвод», уступив на полосе препятствий хозяевам соревнований военнослужащим Народно-освободительной армии Китая, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.

Участники из шести стран совершили марш-бросок на время в составе подразделений со штатным оружием, пишет КАЗИНФОРМ. Дистанция маршрута составила 3 километра и включала полосу препятствий в виде естественных возвышенностей и искусственных заграждений, а также огневые рубежи для стрельбы. По правилам соревнования участникам разрешалось оказывать взаимопомощь. Именно это стало отличительной чертой наших военнослужащих, которые в очередной раз продемонстрировали высокий боевой дух.

В соревнованиях «Десантный взвод» принимают участие военнослужащие из Казахстана, Китая, Ирана, России, ЮАР.