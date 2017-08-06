﻿ Геннадий Головкин сравнил себя с суперменом

Геннадий Головкин сравнил себя с суперменом

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Геннадий Головкин сравнил себя с суперменом

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) прокомментировал предстоящий бой с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

«Этот бой - самый большой для меня, сто процентов. Возможно, сейчас я даже не осознаю, насколько он огромен. Прежде всего, с точки зрения P4P и того, кто номер один в среднем дивизионе. Прямо сейчас для меня это даже больше. Последние пару лет «Канело» - как национальный герой Мексики. Возможно, у меня такая же ситуация в Казахстане. Это очень интересно, будто два героя - не знаю, может, Супермен против кого-нибудь. К этому бою очень большой интерес. Я хочу победить в нем и сделать огромный шаг вперед. Конечно, я хочу и хороших PPV-продаж, почему нет? Деньги - это деньги и бизнес - это бизнес», - сказал Головкин в интервью CBS Sports.

Бой Головкин - Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

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