﻿ Казахстанец снял пародию на знаменитую песню Despacito

Казахстанец снял пародию на знаменитую песню Despacito

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Казахстанец снял пародию на знаменитую песню Despacito

Всего за несколько часов, видео набрало больше 60 тысяч просмотров.

Пародия на знаменитый трек Despacito взрывает Казнет, передает Zakon.kz.

Всего за несколько часов, видео набрало больше 60 тысяч просмотров.


Автором видео стал исполнитель Шыныбек Рахмаш. Он спел песню в стиле звезд казахстанской эстрады.

Напомним, музыкальный клип на совместное произведение Луиса Фонси и Daddy Yankee «Despacito» стал самым просматриваемым в истории на YouTube.

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