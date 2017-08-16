﻿ 19-20 августа в Актобе пройдет чемпионат по триатлону

19-20 августа в Актобе пройдет чемпионат по триатлону

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19-20 августа в Актобе пройдет чемпионат по триатлону

В субботу впервые в Актобе пройдет чемпионат города по командному триатлону. Во время соревнований будут перекрывать дорогу, сообщают в горакимате.

Триатлон включает плавание, гонку на велосипедах и бег. Состав команды 2 мужчин и 1 женщина по двум возрастным категориям и отдельная категория среди мужчин.
Чемпионат стартует утром 19 августа на пляже «Саяхат» на актюбинском водохранилище.
Соревнования по плаванью на дистанции 200 метров пройдут на Актюбинском водохранилище, второй этап гонка на велосипедах на дистанции в 20 км пройдет по трассам и дорогам города до парка имени первого президента, а третий этап - бег на 5 км пройдет вокруг данного парка.
20 августа с 18.00 до 23.00 в президентском парке наградят ветеранов спорта, покажут показательные выступление по таеквондо, кудо, каратэ, ушу, фитнесу, а также пройдет городской турнир по ММА.
Также горакимат информирует, что во время соревнований по триатлону будут перекрыты некоторые дороги города.

Какие дороги перекроют в связи с триатлоном 19 августа
с 9:30 до 11:30:
Дорога на пляж «Саяхат» (от здании «Саяхат» до Курсантского шоссе),
Курсантское шоссе (от поворота на пляж «Саяхат» до кольцевой развязки ГМЗ), Объездная трасса (от кольцевой развязки ГМЗ до кольцевой развязки Илек),
Пр.Нокина (от кольцевой развязки Илек до пр.312 стр.дивизии),
Пр.А.Молдагуловой (от пр.312 стр.дивизии до пр.Абилкаир хана),
Пр.Абилкаир хана (от пр.А.Молдагуловой до парка им.первого президента) часов.
с 10-30 часов до 12-00
- Пр.Абилкаир хана (от ул.Г.Жубановой до Безымянной улицы у Свято-Никольского собора), Безымянная улица (от пр.Абилкаир хана до ул.Сеитова)
Ул.Сеитова (от Безымянной улицы до ул.Г.Жубановой),
Ул. Г.Жубанова (от ул.Сеитова до пр.Абилкаир хана)

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