﻿ В казахстанских поликлиниках не хватает врачей общей практики

В казахстанских поликлиниках не хватает врачей общей практики

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В казахстанских поликлиниках не хватает врачей общей практики

Минздрав готов увеличить подушевое финансирование для увеличения количества врачей общей практики.

80-й шаг развития напрямую связан с внедрением медицинского страхования на основе приоритетного развития первичной помощи, а значит ВОП, участковый врач и педиатр – ключевые специальности в развитии здравоохранения. Минздрав готов увеличить подушевое финансирование, чтобы увеличить количество врачей общей практики (ВОП) в стенах государственных медицинских учреждений. Об этом сегодня во время заседания коллегии министерства здравоохранения по итогам деятельности за первое полугодие заявил министр Елжан Биртанов, передает Zakon.kz.

«Основной вопрос - это нагрузка на врачей. Мы взяли себе в план снизить эту нагрузку до 1500 пациентов на одного ВОПа, есть цифры по участковым терапевтам и педиатрам, но к сожалению, динамики никакой нет за прошлый год, наоборот даже выросла нагрузка. Утечка кадров идет, восполнение слабое», - сказал министр.

В связи с этим он поручил департаменту организации медицинской помощи совместно департаментом финансов и ФОМС провести все необходимые расчеты.

«Мы понимаем, что доведение количества ВОПов до необходимого соотношения потребует дополнительных затрат и увеличения подушевого финансирования. Мы готовы на это идти, но должны быть соответствующие расчеты и четкий план до конца 2019 года, в разрезе регионов, как мы будем этих показателей достигать. В части поддержки штатными единицами и тарифами нам нужно тщательно все просчитать. И через месяц мы обсудим с вами в целом динамику, как мы будем насыщать регионы кадрами», - подытожил он.

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