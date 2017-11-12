﻿﻿ Школьников накормили кашей в воинской части, противостоявшей террористам

На день открытых дверей пришло более 250 детей.

В торжественной обстановке школьники возложили цветы к подножию монумента для увековечивания памяти военнослужащих, героически погибших в результате вооруженного нападения 5 июня 2016 года.

Кроме этого, подросткам показывали казарму, экипировки вооружения и техники. Военный оркестр в/ч 6655 исполнял композицию «Де-фи-ле».

И еще перед школьниками бойцы части провели показательные выступления по рукопашному бою, а специалисты кинологической службы выступили со служебными собаками патрульно-розыскной службы.

В конце мероприятия школьников накормили традиционной солдатской кашей из военной полевой кухни.

Напомним, воинская часть 6655 в июне 2016 подверглась нападению вооруженных людей, которых вскоре объявили террористами. В результате нападения трое военнослужащих погибли, однако преступные действия нападавших были остановлены.