﻿ ​Из-за оползня на севере Италии поезд сошел с рельсов

​Из-за оползня на севере Италии поезд сошел с рельсов

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​Из-за оползня на севере Италии поезд сошел с рельсов

Восьмидесяти пассажирам регионального поезда понадобилась помощь после того, как состав сошел с рельсов на северо-востоке Италии в результате оползня, вызванного сильнейшими дождями с градом. Об этом сообщило в агентство АНСА.

Как уточняет агентство, никто из них не пострадал, однако в операции по оказанию помощи были задействованы 200 спасателей.

На Валь Пустерию (область Трентино-Альто-Адидже) в субботу обрушился ураган с сильным дождем и градом, отмечает ТАСС. За это время выпало более 100 мм осадков, что привело к подтоплениям и сходу оползней в горных районах.

Как и прогнозировали синоптики, после рекордно знойной погоды, вызванной африканским антициклоном, на север Апеннин пришел грозовой фронт. В течение будущей недели, как ожидается, он должен принести понижение температур на севере и в центре Италии, где пока сохраняется 40-градусная жара.

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