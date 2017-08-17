﻿ Трамп отправил на EXPO президентскую делегацию

Трамп отправил на EXPO президентскую делегацию

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Трамп отправил на EXPO президентскую делегацию

28 августа делегация во главе с министром энергетики США посетит выставку EXPO-2017.

Дональд Трамп сформировал президентскую делегацию, которая 28 августа прилетит в Астану для посещения международной специализированной выставки EXPO-2017, передает Today.kz со ссылкой на сайт Белого дома.

Делегацию возглавляет министр энергетики США Рик Перри.

Также в ее состав вошли посол США в РК Джордж Крол, член палаты представителей Кевин Крамер, исполнительный директор инвестиционной корпорации Overseas Private Investment Рэй Уошберн, заместитель помощника президента по нацбезопасности Лиза Кертис, а также вице-президент General Electric Рональд Поллетт.

"Президент Дональд Трамп сегодня объявил о назначении президентской делегации в Республику Казахстан для посещения международной выставки EXPO "Энергия будущего" в Астане 28 августа 2017 года", - говорится сообщении Белого дома.

4 июля сообщалось, что президент США Дональд Трамп поздравил Нурсултана Назарбаева с проведением международной специализированной выставки EXPO-2017. Трамп отметил, что благодаря этому мероприятию более миллиона посетителей из Казахстана и всего мира будут вовлечены в потрясающую атмосферу технологических инноваций, вдохновляемых человеческим воображением, и партнерства, получившего отражение в более чем 115 национальных павильонах.

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ок, Гугл..
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17.08.2017, 17:32
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